Bundesliga : l’Union Berlin s’impose à Sankt Pauli, l’ex-Lillois Andrej Ilić encore passeur décisif

Par Jordan Pardon
1 min.
Ilyas Ansah @Maxppp
Sankt Pauli 0-1 Union Berlin

L’Union Berlin retrouve une dynamique plus conforme à ses standings. Face à Sankt Pauli ce dimanche, les coéquipiers de Stanley Nsoki se sont imposés (1-0) grâce à une réalisation de Rani Kheidra, sur un service d’Andrej Ilic (44e). L’ex-Lillois est décidément en feu cette saison, lui qui avait déjà délivré 4 passes décisives face à Francfort en septembre (3-4).

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
8 Logo Union Berlin Union Berlin 15 11 -3 4 3 4 14 17
16 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 11 -12 2 1 8 9 21

Par ce succès, l’Union Berlin grimpe à la 8e place de Bundesliga et revient à 5 points des places européennes. Sankt Pauli est 16e et ne décolle toujours pas cette saison. Les coéquipiers de Mathias Pereira Lage sont d’ailleurs sur une série de sept défaites en championnat.

