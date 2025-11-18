Manchester United : c’est déjà la catastrophe pour Benjamin Šeško, la recrue à 85 M€

Un homme courtisé. Cet été, Benjamin Šeško a vu plusieurs gros clubs se presser à ses pieds. Newcastle a multiplié les offres à plusieurs millions d’euros pour en faire le successeur d’Alexander Isak, qui voulait filer à Liverpool. Mais le Slovène a dit non aux Magpies. Il a souhaité rejoindre Manchester United, qui a proposé moins d’argent au RB Leipzig, mais qui avait ses faveurs. Le 9 août, le transfert de 85 M€ a été officiellement bouclé. Les Mancuniens ont pu annoncer la bonne nouvelle par le biais d’un communiqué de presse. « Manchester United est heureux de confirmer que Benjamin Šeško a rejoint le club, sous réserve d’inscription. L’international slovène a signé un contrat jusqu’en juin 2030. Au cours des deux dernières saisons, Šeško est le joueur de moins de 23 ans le plus prolifique des cinq grands championnats européens. »

En effet, le Slovène a brillé en Allemagne. La saison dernière, il a notamment marqué 21 buts et a délivré 6 assists en 45 apparitions toutes compétitions confondues. L’année précédente, il a inscrit 18 buts et a donné 2 passes décisives en 42 rencontres. Prêt à passer une nouvelle étape dans sa carrière, l’attaquant de 22 ans avait décidé de rejoindre les pensionnaires d’Old Trafford, dont il n’était pas la priorité. Ces derniers ont tâté le terrain avec plusieurs spécialistes du poste avant lui, à l’image de Liam Delap, d’Ollie Watkins, de Nicolas Jackson ou encore d’Alexander Isak. Mais tous ont refusé pour des raisons différentes. Šeško, lui, était emballé. Un choix osé puisque de nombreux avant-centres se sont cassé les dents ces dernières années à United. Pas de quoi effrayer l’international slovène aux 16 buts en 45 capes, prêt à relever ce défi.

Un transfert qui pèse lourd

« L’histoire de Manchester United est évidemment très spéciale, mais ce qui m’enthousiasme vraiment, c’est l’avenir. Lorsque nous avons discuté du projet, il était clair que tous les éléments étaient réunis pour que cette équipe continue de progresser et puisse bientôt de nouveau prétendre aux plus grands trophées. Dès mon arrivée, j’ai ressenti l’énergie positive et l’ambiance familiale qui règnent au sein du club. C’est sans aucun doute l’endroit idéal pour atteindre mon plein potentiel et réaliser toutes mes ambitions. J’ai hâte de commencer à apprendre de Ruben et de créer des liens avec mes coéquipiers pour atteindre le succès dont nous savons tous être capables ensemble. » Les paroles devaient ensuite laisser place aux actes pour le buteur né en 2003. Mais tout ne se passe pas comme il l’imaginait. Šeško rencontre de nombreuses difficultés.

Muet durant six rencontres, il a ouvert son compteur but le 27 septembre dernier, lors de la défaite à Brentford (3-1) en Premier League. Le match suivant, il a de nouveau trouvé la mire face à Sunderland. Buteur, il s’est aussi mué en passeur décisif le 25 octobre face à Brighton. Depuis, plus rien pour le footballeur, qui totalise donc 2 buts et 1 assist en 11 apparitions toutes compétitions confondues à MU, dont 7 dans la peau d’un titulaire. Ce qui est insuffisant pour beaucoup d’observateurs, dont Gary Neville. « Il est très loin du niveau des autres attaquants que United a recrutés, comme Cunha et Mbeumo. Il a l’air maladroit, son toucher de balle était imprécis à plusieurs reprises lorsque le ballon est passé au-dessus de sa tête. Pour 85 M€, oui, il est jeune et encore en phase d’adaptation, mais on attend plus de lui. »

Entre disette et blessure

La presse ne l’épargne pas non plus, à l’image du Daily Mail qui le compare déjà au flop Hojlund. « Son total de buts, deux en 11 matches, est inférieur à celui de Rasmus Højlund sur la même période après son arrivée à United en 2023. Le Danois en avait inscrit trois. » Mais Šeško a des soutiens, dont Bruno Fernandes. « Bien sûr, nous savons que Ben sera jugé sur ses performances devant le but. Mais à part ça, il se débrouille très bien, quoi qu’on lui demande. Il a déjà atteint ses objectifs, et je pense que ça va se multiplier, car il est plus que capable de marquer des buts. Ben est très désireux d’apprendre, et c’est très positif de la part de quelqu’un qui a très bien réussi en Bundesliga et dans tous les autres championnats. » Mais on attend beaucoup plus de lui en Angleterre, même si un temps d’adaptation peut être nécessaire. Pas encore assez tueur selon la presse britannique, le Slovène a subi un nouveau coup dur.

Sorti après 32 minutes passées sur le pré face à Tottenham le 8 novembre dernier (2-2), il a rejoint l’infirmerie, manquant les matches contre le Kosovo et la Suède dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pourtant, Manchester United avait fait savoir qu’il n’avait pas une grosse blessure. Mais Ruben Amorim était préoccupé. « Je suis inquiet pour cette blessure, car elle se situe au genou. Nous avons besoin de Ben pour être une meilleure équipe. Nous devons tout vérifier, nous devons vérifier ce qui s’est passé avec Ben. » Finalement, le Daily Mail et The Sun assurent que c’est plus grave que prévu. En effet, il devrait manquer un mois de compétition après sa blessure au genou face aux Spurs, lui qui a déjà commencé à se soigner au centre d’entraînement de Carrington. Amorim, lui, va devoir trouver des solutions. Matheus Cunha peut dépanner, tout comme Joshua Zirkzee, qui n’a pas beaucoup de temps de jeu. Šeško, lui, va profiter de cette coupure pour se remettre d’aplomb aussi bien physiquement que mentalement.