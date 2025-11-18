Chelsea prêt à faire l’énorme coup Vinicius Jr, le litige entre le PSG et Mbappé choque la presse

Vinicius ciblé par Chelsea

Karim Benzema a de nouveau défendu son ami Vinicius Jr. Le Français est catégorique au sujet du Brésilien qu’il estime capable de remporter le Ballon d’Or un jour. Mais la pression qu’il subit au quotidien et à son jeune âge est « démesurée », explique l’attaquant d’Al-Ittihad. Un départ pourrait lui permettre de se relancer et ça tombe bien, le journal Sport relaye une info d’un média anglais sur une supposée offre de Chelsea ! L’intérêt est réel, l’offre peut-être moins. Mais selon cette source, les Blues seraient prêts à formuler une offre de 150 millions d’euros pour s’attacher les services du feu follet madrilène qui n’a toujours pas prolongé son contrat. La Premier League est la principale candidate pour s’attacher les services de Vinicius, « où l’argent coule à flots et où les finances de ses grands clubs permettent des transferts à plusieurs millions d’euros », note le média. Le club londonien envisagerait d’associer le joueur du Real Madrid à João Pedro et Estevão afin de renforcer son attaque. Une information toutefois démentie par le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG et Mbappé : la guerre est totale

C’est le retour de la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé. Près d’un an et demi après son départ, le divorce est encore loin d’être signé. Les deux camps se sont « confrontés hier devant les prud’hommes » comme le placarde Le Figaro. Et comme expliqué dans le JT d’hier, chacun à sa version et chacun compte bien faire valoir ses droits. Pour résumer, les avocats de Kylian Mbappé demandent un total de 260 millions d’euros au PSG (salaires impayés, requalification de CDD en CDI et autres), alors que le club parisien réclame de son côté 240 millions d’euros, dont 180 en compensation d’un transfert avorté après une offre d’Al Hilal de 300 millions d’euros. « Le prud’homme de la démesure », résume de son côté L’Équipe. Le journal Le Parisien parle d’un règlement de compte entre deux camps qui ne veulent rien laisser à l’autre. Mundo Deportivo parle de « guerre de millions » et c’est assez bien trouvé surtout au vu des montants astronomiques en question. Le PSG a dénoncé la mauvaise foi de Kylian Mbappé, qui a « dissimulé pendant près de onze mois sa décision de ne pas prolonger son contrat, privant ainsi le club de toute possibilité d’organiser un transfert. Le joueur a ensuite remis en cause un accord conclu avec le club en août 2023, qui prévoyait une réduction de rémunération dans le cas où il déciderait de partir libre, afin de préserver la stabilité financière du club après l’investissement exceptionnel consenti », peut-on lire. En résumé, le club parisien a globalement démonté point par point les attaques du clan Mbappé. La décision du tribunal sera rendue le 16 décembre prochain.

Le Barça retrouve le Camp Nou

En Espagne, une nouvelle devrait ravir les supporters du FC Barcelone. L’attente a été extrêmement longue, mais elle est enfin terminée ! Après de nombreux retards, le Barça va enfin rejouer dans son antre du Camp Nou ! Le club catalan a confirmé que le match de samedi prochain contre l’Athletic Bilbao se jouera au Spotify Camp Nou devant 45 401 spectateurs. « Tous au Camp Nou », se réjouit le journal Sport ce mardi matin. Le club travaille déjà pour obtenir l’approbation de l’UEFA pour accueillir également l’Eintracht Francfort dans ce même stade le 9 décembre en Ligue des champions. Mundo Deportivo relaye aussi avec joie le feu vert donné au Camp Nou. 909 jours se seront écoulés depuis le dernier match joué dans ce stade mythique, ça remonte au 28 mai 2023, lors d’un match de championnat contre Majorque. Pour le club, les joueurs et surtout pour les supporters, ce retour à la maison est accueilli comme un vrai soulagement.