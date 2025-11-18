Karim Benzema laisse planer le doute sur un avenir d’entraîneur
À 37 ans, Karim Benzema approche naturellement de la fin de sa carrière et la question de son avenir commence logiquement à se poser. Dans un entretien exclusif accordé au quotidien espagnol AS, l’ancien attaquant du Real Madrid, désormais joueur d’Al Ittihad en Arabie saoudite, n’a pas totalement écarté l’idée de devenir un jour entraîneur, malgré la pression que cela implique.
« Je ne sais pas. J’ai des amis qui sont déjà dans le milieu de l’entraînement et ils m’en parlent souvent, mais c’est difficile. Être footballeur ou entraîneur paraît différent, mais la pression est la même. C’est compliqué », a-t-il expliqué. Il faudra sans doute encore patienter avant de voir Karim Benzema sur un banc en tant qu’entraîneur.
