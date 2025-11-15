Cristiano Ronaldo s’est offert une montre à plus d’un million de dollars !

La Twin Turbo Furious Baguette. Voilà la dernière folie de Cristiano Ronaldo. Expulsé pour la première fois de sa carrière en sélection après son craquage face à l’Irlande, l’attaquant d’Al-Nassr s’est consolé en s’offrant une montre à plus d’un million de dollars. Un petit bijou que le Portugais a affiché lors d’une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan.

Une montre en or blanc 18 carats qui vaut près de 1.2 millions d’euros, soit trois jours de salaire pour CR7… A noter, en revanche, que l’ancien Madrilène n’a pas du la payer au prix sur l’étiquette puisqu’il est en partenariat avec la marque Jacob and Co.