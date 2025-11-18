La NFL va aider le Real Madrid à recruter
Dimanche, c’était un jour historique à Madrid. Le Santiago Bernabéu a ainsi accueilli le premier match de NFL, la ligue de football américain, disputé en territoire espagnol. Une rencontre qui s’est conclue sur une victoire des Miami Dolphins face aux Washington Commanders (16-13), grâce à un field goal dans l’overtime. Un événement qui a rapporté énormément d’argent au Real Madrid.
D’abord, pour une question d’image, comme l’indique Defensa Central. La puissance déployée par le Bernabéu lors de ce match a encore plus contribué à améliorer l’image et le prestige du club de la capitale espagnole. Les revenus nets du Real Madrid suite à l’organisation de ce match sont estimés à 7-8 millions d’euros, ce qui pourrait aussi aider en termes de mercato.
