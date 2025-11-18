Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

La NFL va aider le Real Madrid à recruter

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Le Real Madrid @Maxppp

Dimanche, c’était un jour historique à Madrid. Le Santiago Bernabéu a ainsi accueilli le premier match de NFL, la ligue de football américain, disputé en territoire espagnol. Une rencontre qui s’est conclue sur une victoire des Miami Dolphins face aux Washington Commanders (16-13), grâce à un field goal dans l’overtime. Un événement qui a rapporté énormément d’argent au Real Madrid.

La suite après cette publicité

D’abord, pour une question d’image, comme l’indique Defensa Central. La puissance déployée par le Bernabéu lors de ce match a encore plus contribué à améliorer l’image et le prestige du club de la capitale espagnole. Les revenus nets du Real Madrid suite à l’organisation de ce match sont estimés à 7-8 millions d’euros, ce qui pourrait aussi aider en termes de mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier