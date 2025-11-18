Karim Benzema dévoile son XI de légende

Dans un entretien publié par le journal AS, Karim Benzema a dévoilé son équipe de rêve. L’international français (37 sélections) a choisi de partir sur un 4-3-3 avec le Bavarois Manuel Neuer dans les cages. Dani Alves, Sergio Ramos, Pepe et Marcelo composent la ligne défensive.

La suite après cette publicité

Dans l’entrejeu, « KB9 » a décidé d’aligner son ex-coéquipier en Bleus Paul Pogba en pointe basse, soutenu par Ronaldinho et son ancien entraîneur au Real Madrid, Zinédine Zidane. Enfin, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions a privilégié une attaque à 15 Ballons d’Or, avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazário. Un XI de légende.