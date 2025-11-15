N’Golo Kanté ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1 !

À 34 ans, N’Golo Kanté a encore montré à quel point il pouvait être précieux pour l’équipe de France. Sa grande performance face à l’Ukraine a mis en évidence ses qualités physiques et techniques, son intelligence de jeu aussi. Le milieu de terrain a sans doute marqué de précieux points dans l’optique du groupe que constituera Didier Deschamps pour le Mondial en Amérique. Il n’avait plus été appelé depuis un an par le sélectionneur.

Son expérience pourrait également faire du bien, lui qui cumule 65 sélections (2 buts). Son physique est tout de même source d’interrogation aux yeux du staff technique des Bleus. Il avait entamé l’Euro 2024 tambour battant avant de s’éteindre doucement au fur et à mesure de la compétition. L’été prochain viendra aussi l’heure des choix, plus personnels cette fois, lorsque son contrat prendra fin à Al-Ittihad (juin 2026), club qui était prêt à le faire partir en août dernier.

Kanté parle de son avenir

Nous vous le révélions il y a quelques semaines, le Paris FC le courtise et rêve de le faire revenir en France en Ligue 1, un championnat qu’il a quitté à l’été 2015 lorsqu’il est passé de Caen à Leicester. Désormais propriété de la famille Arnaud, l’autre club de la capitale nourrit de grandes ambitions. Réussir à faire venir le champion du monde 2018 serait un énorme coup sportif, même si ses plus belles années sont derrière lui, mais aussi médiatique. Cet intérêt ne le laisse pas indifférent.

« On est focus sur la saison à Al-Ittihad. On verra ce qui se présente après. Ce qu’on veut, c’est profiter au maximum des années de foot qui sont devant moi. J’espère que ça sera une année complète à tous les niveaux », assure-t-il à Téléfoot, venu l’interroger sur son avenir. « Un retour en Ligue 1 ? On ne sait jamais », glisse-t-il avec son éternel sourire. « Au Paris FC ? », insiste le journaliste. Même réponse que précédemment. « On ne sait jamais ». La porte est ouverte donc.