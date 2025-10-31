Le Paris FC rêve de signer N’Golo Kanté !

À 34 ans, N’Golo Kanté a tout gagné sur les terrains. Que ce soit la Premier League avec Leicester, la Ligue des Champions avec Chelsea ou encore la Coupe du Monde avec l’Équipe de France, le milieu international tricolore aux 64 sélections est un joueur qui ravirait n’importe quel entraîneur de la planète football et ce, même si ses meilleures années sont derrière lui.

Après avoir succombé aux sirènes de l’Arabie saoudite en 2023, le natif de Paris a su rester performant en marquant 9 buts et en délivrant 10 passes décisives en 89 matches toutes compétitions confondues. Avec son omniprésence habituelle au milieu de terrain, Kanté est toujours au sommet de son art. Pour autant, à moins d’un an de la fin de son contrat, N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club saoudien. Une situation en forme d’aubaine pour un certain club parisien.

Un 9e champion du monde 2018 en Ligue 1 ?

On ne parle pas ici du PSG qui a longtemps lorgné le champion du Monde 2018, mais plutôt de son voisin du Paris FC. Promu en Ligue 1 cette saison, le club qui est désormais propriété de la famille Arnaud nourrit de grandes ambitions et est prêt à mettre de gros moyens pour aligner une équipe compétitive en première division à moyen terme après avoir déjà effectué un recrutement prometteur l’été dernier avec quelques renforts bien sentis tels que Moses Simon, Nhoa Sangui, Otavio, Willem Geubbels ou Hamari Traoré. Néanmoins, le projet parisien peine pour l’instant à décoller avec une 12e place au classement de Ligue 1 à seulement deux points devant le premier barragiste Lorient.

Mais l’arrivée d’un joueur du calibre de N’Golo Kanté, au palmarès incroyable et à l’expérience précieuse ferait entrer à n’en pas douter le club francilien dans une autre dimension au sein du paysage footballistique français et ferait parler de lui à l’international. C’est en tout cas la volonté du nouveau directeur sportif parisien Marco Neppe en poste depuis le 1er octobre et qui s’active déjà pour le prochain mercato hivernal en visant notamment le recrutement d’un numéro 9 d’envergure. Que ce soit pour cet hiver ou pour l’été prochain, N’Golo Kanté renforcera-t-il le contingent des 8 champions du monde 2018 revenus au bercail (Olivier Giroud, Florian Thauvin, Benjamin Pavard, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Djibril Sidibé, Paul Pogba) ? Réponse dans les prochaines semaines, sachant que plusieurs clubs saoudiens sont également à l’affût…