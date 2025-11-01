Lamine Yamal attendu au tournant en Espagne, Kylian Mbappé adoubé à Madrid

Lamine Yamal doit performer

On reste en Espagne, mais cette fois-ci du côté de la presse catalane. « Lamine a envie » titre Mundo Deportivo. Attendu au tournant, Yamal a eu plan de reprise personnalisé au FC Barcelone après un Clasico raté, où sa pubalgie l’aurait empêché de donner le meilleur de lui-même. Le jeune joueur s’est entraîné intensivement cette semaine sans douleur apparentée, avec des séances de physiothérapie pré-entraînement et post-entraînement. Face au Real, il a tenté de créer du danger malgré ses limites physiques, avec notamment « deux passes laser menaçant la défense adverse », écrit le journal. Le club et ses coéquipiers ont confiance en son retour en forme, et Lamine aura prochainement trois occasions pour se racheter : les matchs contre Elche, Bruges en Ligue des champions, et le Celta Vigo. Le crack veut repartir de l’avant et être un joueur important et décisif pour son équipe, notamment en Ligue des champions, un objectif majeur pour lui et Barcelone.

Kylian Mbappé, Roi des buts

A Madrid, Kylian Mbappé est adoubé. « Soulier d’or, Soulier de tous », titre AS. Kylian Mbappé a reçu son Soulier d’Or européen 2024-2025 lors d’une cérémonie au stade Santiago Bernabéu en présence de tout l’effectif Merengues hier. Dans son discours, Mbappé a remercié ses coéquipiers, soulignant que cette réussite est collective. Lors de cet événement, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a salué Mbappé pour son travail, son engagement et sa passion, soulignant sa place importante au sein du club. « Le roi des buts » pour Marca. Pour sa première saison au Real Madrid, Mbappé a marqué 31 buts en Liga, devenant le troisième joueur madrilène à remporter ce trophée après Hugo Sánchez et Cristiano Ronaldo. Le numéro 10 qui a déjà marqué 11 buts en Liga a déclaré vouloir remporter ce trophée à nouveau cette saison.

Nice, la bête noire du PSG

« Tout pour plaire » en référence à la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Le PSG va tenter de conforter sa place de leader tandis que Nice va essayer de conserver sa série de trois matchs sans défaite. « Diesel en Ligue 1, Turbo C1 » peut-on lire dans Le Parisien. Auteur d’un sans faute en Ligue des champions, le PSG peine davantage en championnat malgré la première place à la tête du classement. Avant la rencontre en Ligue des champions face au Bayern Munich qui a remporté tous ses matchs cette saison, les joueurs de Luis Enrique veulent monter en régime et cela va passer par une victoire face aux Aiglons. Une tâche qui ne s’annonce pas facile. Pour L’Equipe les joueurs parisiens vont devoir être prêt pour le « GymKhana ». Sans Désiré Doué absent pour quelques semaines, le PSG va affronter sa bête noire. Les niçois sont venus s’imposer au Parc lors de leurs dernières visites : la saison passée et il y a 2 ans. Pour le coach espagnol, cela doit servir de motivation pour ses joueurs. « On n’est pas habitués à ce type de résultats à la maison. Aucune équipe n’a ces résultats. Ça doit être clairement une motivation ».