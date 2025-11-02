Menu Rechercher
3 - 1
terminé
Liga 2025/2026 11e journée
Barcelone
3 - 1
MT : 2-1
terminé
Elche
Temps forts
61'
3 - 1
M. Rashford (PD Fermín López)
mi-temps
2 - 1
42'
2 - 1
(PD Álvaro Núñez) Rafa Mir
12'
2 - 0
Ferran Torres (PD Fermín López)
9'
1 - 0
Lamine Yamal (PD Baldé)

Notes des joueurs

#1 Logo Elche Héctor Fort 10.0 #2 Logo Barcelone Fermín López 8.7 #3 Logo Barcelone M. Rashford 7.9
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 7.9 #2 Logo Barcelone M. Rashford 7.5 #3 Logo Barcelone F. de Jong 7.4
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 2 Barcelone 25 9 Elche 14
Possession 51% Elche Barcelone
Tirs 17 12 6 5 3 9
Grosses occasions créées 83% Barcelone 5 Elche 1
Compositions Barcelone 4-3-3 Elche 4-1-4-1

Sondages

Qui est l'homme du match FC Barcelone - Elche ?
- Fin dans 3h
Prono

Qui va gagner ?
1 BAR N NUL 2 ELC
469 participants Terminé
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 2 #2 Logo Elche Adrià Pedrosa 1 #3 Logo Barcelone Fermín 1
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Ferran Torres 3/3 100% #2 Logo Elche Rafa Mir 3/5 60%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 3 #2 Logo Elche Rodrigo Mendoza Martinez Moya 2 #3 Logo Elche John Donald 2
Fautes subies
#1 Logo Elche Aleix Febas 5 #2 Logo Barcelone Eric García 3 #3 Logo Barcelone Frenkie de Jong 3
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Fermín 0/2 0% #2 Logo Elche Héctor Fort 0/2 0% #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 1/6 17%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Elche Rafa Mir 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 4/4 100% #2 Logo Barcelone Frenkie de Jong 8/9 89% #3 Logo Barcelone Alejandro Baldé 4/5 80%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Jules Koundé 3 #2 Logo Elche Adrià Pedrosa 3 #3 Logo Elche David Affengruber 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 4/4 100% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 2/2 100% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Marc Casadó 0/9 0% #2 Logo Elche Rafa Mir 0/8 0% #3 Logo Barcelone Ferran Torres 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Elche André Silva 0/3 0% #2 Logo Elche Marc Aguado 0/2 0% #3 Logo Elche Rafa Mir 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Elche Pedro Bigas 31/33 94% #2 Logo Barcelone Ronald Araújo 43/46 93% #3 Logo Barcelone Marc Casadó 45/50 90%

Classement buteurs

#4 Logo Barcelone Ferran Torres 5 #7 Logo Elche André Silva 4 #7 Logo Elche Rafa Mir 4 #7 Logo Barcelone Robert Lewandowski 4 #19 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #19 Logo Barcelone Raphinha 3 #19 Logo Barcelone Fermín 3 #31 Logo Barcelone Ronald Araújo 2

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
D
D
V
D
N
D
V
Rencontres précédentes
91% 10 Victoires 9% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Joan García Joan García Blessure au genou Pedri Pedri Ischio-jambiers Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Blessure au mollet Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Pedri Pedri Carton rouge
Rafa Mir Rafa Mir Inconnu Bambo Diaby Bambo Diaby Lésion du bassin

Top commentaires

Sylvain Kastendeuch 18:44 l'ogre Elchois 5 Répondre
Match Barcelone - Elche en direct commenté

11e journée de Liga - dimanche 2 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Elche (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Barcelone et Elche. Ce match aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Elche.

Arbitres

Miguel Sesma Espinosa arbitre principal
0
2.2
Moyenne de cartons par match sur 6 matchs arbitrés
Mario Martín-Consuegra Díaz arbitre assistant
Ion Rodríguez Portela arbitre assistant
Manuel García Gómez quatrième arbitre
Ricardo De Burgos Bengoetxea arbitre VAR
Pablo González Fuertes arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Olímpic Lluís Companys Barcelona
Estadi Olímpic Lluís Companys
  • Année de construction : 1929
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 55926
  • Affluence moyenne : 32863
  • Affluence maximum : 50319
  • Affluence minimum : 2852
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 02 novembre 2025 18:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 11
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 44370
Code BAR-ELC
Zone Espagne
Équipe à domicile FC Barcelone
Équipe à l'extérieur Elche
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Barcelone et Elche ?

Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Elche en France ?

Le match est à suivre en direct le 02 novembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Barcelone Elche en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Elche ?

FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Eric García, R. Araujo, J. Koundé, Fermín López, Marc Casadó, F. de Jong, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Elche : de son côté, l'équipe dirigée par Eder Sarabia évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Iñaki Peña, Adrià Pedrosa, Pedro Bigas, D. Affengruber, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Rafa Mir, Aleix Febas, Martim Neto, Germán Valera, André Silva.

Qui arbitre le match Barcelone Elche ?

Miguel Sesma Espinosa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Barcelone Elche ?

Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.

Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Elche ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 novembre 2025, coup d'envoi 18:30.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 9', Ferran Torres 12', M. Rashford 61'.

Qui a marqué le but pour Elche ?

Un seul but a été inscrit pour Elche par Rafa Mir 42'.

