Match Barcelone - Elche en direct commenté

11e journée de Liga - dimanche 2 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Elche (Liga, 11e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Barcelone et Elche. Ce match aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Elche.