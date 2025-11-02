Notes des joueurs
Match Barcelone - Elche en direct commenté
11e journée de Liga - dimanche 2 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Barcelone et Elche (Liga, 11e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 11e journée de Liga entre Barcelone et Elche. Ce match aura lieu le dimanche 2 novembre 2025 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Barcelone et Elche.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Barcelone et Elche ?
Barcelone a remporté la rencontre sur le score de 3-1.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Barcelone et Elche en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 novembre 2025 à 18:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Barcelone Elche en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Barcelone et Elche ?
FC Barcelone : le coach H. Flick a choisi une formation en 4-3-3 : W. Szczęsny, Baldé, Eric García, R. Araujo, J. Koundé, Fermín López, Marc Casadó, F. de Jong, M. Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal.
Elche : de son côté, l'équipe dirigée par Eder Sarabia évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : Iñaki Peña, Adrià Pedrosa, Pedro Bigas, D. Affengruber, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Rafa Mir, Aleix Febas, Martim Neto, Germán Valera, André Silva.
- Qui arbitre le match Barcelone Elche ?
Miguel Sesma Espinosa est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Barcelone Elche ?
Barcelona accueille le match au Estadi Olímpic Lluís Companys.
- Quelle est la date et l'heure du match Barcelone Elche ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 novembre 2025, coup d'envoi 18:30.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Lamine Yamal 9', Ferran Torres 12', M. Rashford 61'.
- Qui a marqué le but pour Elche ?
Un seul but a été inscrit pour Elche par Rafa Mir 42'.