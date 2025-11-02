Liga : Barcelone s’impose contre Elche, mais reste à cinq points du Real Madrid

Battu lors du Clasico (2-1), le FC Barcelone pointait déjà à sept points de retard du Real Madrid, victorieux de Valence ce week-end. Avant d’affronter Elche, les Catalans étaient dans l’obligation de l’emporter sans Pedri, blessé comme Christensen, Gavi, Raphinha, Joan Garcia et Ter Stegen, alors que Lewandowski et Olmo débutaient sur le banc face à une formation d’Elche désireuse de frapper un gros coup pour accrocher le haut du tableau. Mais après quelques minutes où les Franjiverdes ont tenu le ballon, le Barça a déroulé.

D’abord, Baldé pouvait se faufiler dans l’axe et trouver Lamine Yamal, qui ouvrait le score après un joli enchaînement (1-0, 10e). Avant que Ferran ne fasse le break dans la foulée en profitant d’une erreur de relance de la défense adverse (2-0, 12e). Le Barça déroulait rapidement grâce à deux relances hasardeuses d’Elche et pouvait tranquillement faire le jeu. Mais après un nouveau piège du hors-jeu manqué par la défense catalane, Rafa Mir pouvait aller enrouler tout seul depuis le côté gauche pour réduire le score (2-1, 42e).

Rashford encore décisif

Mais le match s’enflammait après cette réduction du score. D’abord, Rashford manquait le ballon du break, avant de voir son but être refusé pour un hors-jeu de Lamine Yamal au départ de l’action (52e). Elche en profitait et le virevoltant Rafa Mir envoyait son ballon sur la transversale de Szczęsny (55e). Dans un temps faible, le Barça s’en remettait à une superbe transversale de Fermin pour Rashford, qui contrôlait et propulsait le ballon dans les filets de Pena, avec l’aide de la transversale (3-1, 61e).

Un coup dur pour Elche, qui réalisait un bon match et trouvait encore le poteau (68e). Le Barça, plus réaliste, s’est ressaisi en retrouvant la victoire et revient à cinq points du Real Madrid, avant un déplacement chez le Club Bruges, en Ligue des Champions. Elche n’a pas réussi à retourner les Blaugranas et s’incline donc avant de recevoir la Real Sociedad.