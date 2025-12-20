Championship : Frank Lampard a provoqué une bagarre générale

Ce samedi, lors du match nul entre Southampton et Coventry (1-1) en Championship, Frank Lampard s’est retrouvé au centre d’une vive altercation après la rencontre. En entrant sur la pelouse après le coup de sifflet final, l’ancien entraîneur des Blues de Chelsea a adressé un geste provocateur aux supporters locaux, levant le poing et envoyant un pouce levé ironique vers les tribunes adverses. Ce comportement a immédiatement suscité des réactions, notamment de la part du Brésilien Léo Scienza, avant que la situation ne dégénère en une bagarre générale impliquant joueurs et membres des deux staffs. Lampard, resté en retrait pendant l’altercation, a rapidement pris la direction de ses joueurs pour les conduire vers le parcage et saluer les supporters de Coventry.

Malgré cette fin de match mouvementée, Lampard a assumé son comportement dans ses déclarations au micro de Sky Sports, expliquant la montée d’adrénaline liée à l’intensité du match et aux émotions vécues avec ses joueurs. « Je suis comme ça, je ne cache pas mes sentiments », a-t-il déclaré, en présentant ses excuses pour son langage tout en rappelant la pression constante des supporters sur les entraîneurs. Sur le plan sportif, Coventry continue de briller en Championship avec 48 points en 22 matches, occupant la première place et devançant Middlesbrough de 6 unités.