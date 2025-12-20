Un nouveau club s’esquisse pour Neymar !

Légende de la discipline, Neymar Junior a fasciné des générations par son football merveilleux, et il n’en a pas fini. En effet, le Brésilien sera libre de tout contrat d’ici quelques jours. De quoi le faire changer d’air lors du mercato de janvier. Du haut de ses 33 ans, la star internationale n’a plus qu’un objectif : disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Carlo Ancelotti, le nouveau sélectionneur de la Seleçao, a d’ailleurs affirmé qu’il emmènera les meilleurs joueurs. Pour réaliser son rêve, Ney devra donc être au plus haut niveau d’ici l’été prochain. Pour cela, il faudra qu’il fasse partie d’un club. En effet, son contrat avec Santos, prend fin le 31 décembre prochain. Virtuellement, Neymar est donc libre de s’engager où il l’entend dès le début de l’année 2026. Autant dire qu’on devrait grandement entendre parler de la légende vivante brésilienne dans les jours à venir.

Comme l’explique la presse espagnole et Marca en ce milieu de semaine, Santos a bon espoir de faire signer une prolongation de contrat à Neymar Junior. Ainsi, un accord entre les différents intéressés serait imminent. Ce qui aurait le mérite d’offrir de la stabilité au milieu offensif expérimenté, afin de préparer le Mondial dans les meilleures dispositions. Mais nos confrères précisent que Flamengo, finaliste malheureux de la Coupe intercontinentale de la FIFA face au Paris Saint-Germain, songerait aussi à mettre la main sur Neymar. Pour rappel, depuis l’arrivée de Filipe Luis, ancien latéral gauche de Chelsea, sur le banc, le pensionnaire du Maracana est progressivement redevenu la référence au Brésil. Une donnée qui fait toute la différence ? Quoi qu’il arrive, le Ney s’apprête à vivre une période décisive pour sa fin de carrière.