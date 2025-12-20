Menu Rechercher
Commenter 19

Le PSG envoie un message à Kylian Mbappé

Par Kevin Massampu
1 min.
Kylian Mbappé lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023 @Maxppp

En début de semaine, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause dans son conflit avec le Paris Saint-Germain. Le club parisien a été condamné à verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant par le Conseil des Prud’hommes. De plus, Paris doit également publier l’intégralité du jugement sur la première page de son site internet, pendant un mois.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! 🎉
Joyeux anniversaire Kylian 🎂
Voir sur X

Malgré tout cela, le PSG n’éprouve visiblement pas de rancunes envers le capitaine des Bleus, qui fête aujourd’hui ses 27 bougies. « Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian », a indiqué le club de la capitale sur son compte officiel X. Pour rappel, Mbappé reste à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec 256 réalisations en 308 rencontres disputées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier