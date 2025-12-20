Le PSG envoie un message à Kylian Mbappé

En début de semaine, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause dans son conflit avec le Paris Saint-Germain. Le club parisien a été condamné à verser 61 millions d’euros à son ancien attaquant par le Conseil des Prud’hommes. De plus, Paris doit également publier l’intégralité du jugement sur la première page de son site internet, pendant un mois.

Malgré tout cela, le PSG n’éprouve visiblement pas de rancunes envers le capitaine des Bleus, qui fête aujourd’hui ses 27 bougies. « Kylian Mbappé fête ses 27 ans ! Joyeux anniversaire Kylian », a indiqué le club de la capitale sur son compte officiel X. Pour rappel, Mbappé reste à ce jour le meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec 256 réalisations en 308 rencontres disputées.