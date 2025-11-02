FC Barcelone - Elche : les compositions officielles
Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Elche ce dimanche à 18h30, dans le cadre de la 11ème journée de Liga. Les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Szczesny aux cages. La défense est composée de Koundé, Eric Garcia, Araujo et Balde. De Jong, Casado et Fermin Lopez occupent l’entrejeu. Et enfin, Yamal, Ferran et Rashford sont en attaque.
Du côté d’Elche, l’équipe s’articule en 4-4-2 avec Pena aux cages. Affengruber, Pedrosa, Bigas et Alvaro Nuñez composent la défense. Neto, Aguado, Febas et Mir sont au milieu de terrain. Le duo Valera et Silva, va animer l’attaque d’Elche.
Les compositions
FC Barcelone: Szczesny – Koundé, Eric Garcia, Araujo, Balde – De Jong, Casado, Lopez – Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford
Elche: Pena – Affengruber, Pedrosa, Bigas, Alvaro Nuñez – Neto, Aguado, Febas, Mir - Valera, Da Silva
