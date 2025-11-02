Menu Rechercher
Liga

FC Barcelone - Elche : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Marcus Rashford @Maxppp
Barcelone 3-1 Elche

Le FC Barcelone reçoit sur sa pelouse Elche ce dimanche à 18h30, dans le cadre de la 11ème journée de Liga. Les Barcelonais s’organisent en 4-3-3 avec Szczesny aux cages. La défense est composée de Koundé, Eric Garcia, Araujo et Balde. De Jong, Casado et Fermin Lopez occupent l’entrejeu. Et enfin, Yamal, Ferran et Rashford sont en attaque.

Du côté d’Elche, l’équipe s’articule en 4-4-2 avec Pena aux cages. Affengruber, Pedrosa, Bigas et Alvaro Nuñez composent la défense. Neto, Aguado, Febas et Mir sont au milieu de terrain. Le duo Valera et Silva, va animer l’attaque d’Elche.

Les compositions

FC Barcelone: Szczesny – Koundé, Eric Garcia, Araujo, Balde – De Jong, Casado, Lopez – Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford

Elche: Pena – Affengruber, Pedrosa, Bigas, Alvaro Nuñez – Neto, Aguado, Febas, Mir - Valera, Da Silva

Pub. le - MAJ le
