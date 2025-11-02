Menu Rechercher
Barça : le groupe contre Elche avec le retour de deux cadres

Par André Martins
Robert Lewandowski et Dani Olmo à l'entraînement avec Hansi Flick @Maxppp
Barcelone Elche

Hansi Flick pourra compter sur les retours importants de Robert Lewandowski et Dani Olmo pour la réception d’Elche ce dimanche au stade de Montjuïc, lors de la 11e journée de LaLiga. Les deux joueurs ont surmonté leurs blessures respectives : le buteur polonais revient d’une rupture du biceps fémoral et le milieu offensif espagnol d’une lésion musculaire au soléaire de la jambe gauche. Tous deux figurent dans la liste des convoqués publiée par l’entraîneur allemand ce midi.

FC Barcelona
📋 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧
⚽ #BarçaElche
Malgré ces retours, le club catalan reste fortement diminué, avec plusieurs absents pour raisons médicales : Ter Stegen, Joan García, Gavi, Raphinha, Christensen et surtout Pedri, dont le temps d’absence devrait se compter en semaines en raison d’une blessure à l’ischio-jambier gauche contractée durant le Clásico. Flick devra donc ajuster son équipe, notamment en intégrant des jeunes issus du Barça Atlètic, alors que le milieu canari était le seul joueur titulaire à avoir démarré tous les matchs jusque-là.

