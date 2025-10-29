Menu Rechercher
FC Barcelone : la durée de l’absence de Pedri se précise

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pedri @Maxppp

Si le FC Barcelone est sur le point de récupérer Joan Garcia et Robert Lewandowski, il a perdu Pedri pour un petit moment. Le milieu de terrain s’est blessé à l’ischio-jambier de la jambe gauche durant le Clasico. «La durée approximative de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure» se contentait de synthétiser les Blaugranas dans leur communiqué.

Les médias espagnols évoquaient dans un premier temps une absence de trois semaines mais selon AS, ça sera plutôt le double! Le joueur de 22 ans va devoir observer 6 semaines de repos. Son retour n’est pas attendu avant la mi-décembre. Il manquerait 8 matchs, dont les confrontations face à l’Athletic et l’Atlético de Madrid en Liga, plus Chelsea en Ligue des Champions. Il va également déclarer forfait pour le prochain rassemblement avec l’Espagne.

Pub. le - MAJ le
