Barça : le groupe pour la Supercoupe avec le retour de Ronald Araújo

Le Barça a officialisé son groupe pour les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, qui se dérouleront à Djeddah face à l’Athletic Club. Le club catalan, Champion d’Espagne la saison dernière après sa victoire contre le Real Madrid, espère défendre son titre et s’appuie sur un effectif compétitif pour ce déplacement en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

Pour ce choc, Hansi Flick a retenu un groupe solide, marqué par le grand retour de Ronald Araujo. La défense sera emmenée par Koundé, Cubarsi, Baldé et Eric García, tandis que Pedri, Fermin Olmo et la jeune pépite Dro Fernández sont présents côté milieux de terrain. L’attaque est, elle aussi, bien armée avec Yamal, Rashford, Raphinha, Lewandowski, Ferran Torres et Roony Bardghji prêts à faire la différence.