Supercopa

Barça : le retour de Ronald Araujo se précise

Par Allan Brevi
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp
Barcelone Bilbao

Ronald Araujo fera le déplacement avec le Barça en Arabie saoudite selon Mundo Deportivo. Après un mois d’absence pour raisons de santé mentale, le défenseur uruguayen a repris l’entraînement la semaine dernière et poursuit sa remise en forme. Il intégrera le groupe barcelonais pour le voyage à Djeddah, où le club espère défendre son titre de Champion d’Espagne décroché la saison dernière face au Real Madrid. Malgré sa présence avec l’équipe, sa participation sur le terrain dépendra de son état physique et mental, Araujo restant maître du timing de son retour.

Le second capitaine du Barça reste étroitement encadré par le staff médical et l’entraîneur Hansi Flick, qui ne veulent en aucun cas précipiter sa reprise. L’objectif premier est son bien-être et le simple fait de voyager avec ses coéquipiers constitue déjà un pas important dans sa réintégration. Araujo continue ainsi de se rapprocher progressivement de la compétition tout en restant proche du groupe pour soutenir ses partenaires dans la quête de leur premier trophée de la saison.

