Liga

Barça : Ronald Araujo n’est pas encore prêt à rejouer

Par Kevin Massampu
1 min.
Ronald Araujo @Maxppp
Espanyol Barcelone

Après plusieurs semaines à l’écart du FC Barcelone pour des raisons personnelles, Ronald Araujo a fait son retour cette semaine à l’entraînement collectif. L’international uruguayen (25 sélections) était parti en Israël pour se ressourcer, lui qui avait été impacté par les critiques à son égard suite à des prestations en dents de scie avec le Barça. Présent en conférence de presse à la veille du derby sur le terrain de l’Espanyol en Liga, Hansi Flick s’est livré sur le retour de son défenseur central.

« Cela dépend de lui. Il n’est pas à 100 % physiquement, mais il va bien. Il doit décider à quelle vitesse il veut aller. Pour moi, c’est clair. Ce que je vois et ce que je ressens, c’est que le soutien de l’équipe est fantastique. Il a pris le temps dont il avait besoin. Il est sur la bonne voie », a-t-il indiqué. Du côté de la presse ibérique, on explique qu’Araujo est forfait pour la rencontre de ce samedi. En revanche, sa participation à la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite n’est pas totalement exclue. Son état sera évalué dans les prochains jours.a

Pub. le - MAJ le
