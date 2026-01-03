Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Espanyol - Barcelone en direct commenté
18e journée de Liga - samedi 3 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espanyol et Barcelone (Liga, 18e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 18e journée de Liga entre Espanyol et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espanyol et Barcelone.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espanyol et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS MAX 4.
- Où voir le match Espanyol Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Espanyol et Barcelone ?
Espanyol : le coach Manolo González a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Dmitrović, Carlos Romero, L. Cabrera, Fernando Calero, O. El Hilali, Urko González de Zárate, Pol Lozano, Pere Milla, Edu Expósito, T. Dolan, Roberto Fernández.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, F. de Jong, Eric García, M. Rashford, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.
- Qui arbitre le match Espanyol Barcelone ?
Víctor García Acosta est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Espanyol Barcelone ?
Cornella de Llobregat accueille le match au RCDE Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Espanyol Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Dani Olmo 86'.