85'
Liga 2025/2026 18e journée
Espanyol
0 - 1
MT : 0-0
85'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS MAX 4
Temps forts
86'
0 - 1
Dani Olmo
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Barcelone 47 5 Espanyol 34
Possession 70% Barcelone Espanyol
Tirs 14 7 7 7 3 10
Grosses occasions créées 50% Barcelone 3 Espanyol 3
Compositions Espanyol 4-2-3-1 Barcelone 4-2-3-1
Qui va gagner ?
1 ESP N NUL 2 BAR
438 participants Terminé
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 1 #2 Logo Espanyol Barcelone Leandro Cabrera 1 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 1
Tirs (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 4/4 100% #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 1/2 50% #3 Logo Espanyol Barcelone Leandro Cabrera 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 4 #2 Logo Barcelone Jules Koundé 3 #3 Logo Espanyol Barcelone Jofré Carreras 2
Fautes subies
#1 Logo Espanyol Barcelone Tyrhys Dolan 4 #2 Logo Espanyol Barcelone Pere Milla 3 #3 Logo Espanyol Barcelone Omar El Hilali 2
Tirs (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Tyrhys Dolan 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Alejandro Baldé 7/8 88% #2 Logo Espanyol Barcelone Omar El Hilali 6/7 86% #3 Logo Espanyol Barcelone Carlos Romero 7/10 70%
Interceptions
#1 Logo Barcelone Eric García 3 #2 Logo Espanyol Barcelone Carlos Romero 3 #3 Logo Espanyol Barcelone Pol Lozano 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Leandro Cabrera 2/2 100% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 3/5 60% #3 Logo Barcelone Eric García 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Marcus Rashford 0/5 0% #2 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 4/13 31% #3 Logo Espanyol Barcelone Pere Milla 4/11 36%
Dribbles subis
#1 Logo Espanyol Barcelone Pere Milla 5
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Espanyol Barcelone Roberto Fernández 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 77/80 96% #2 Logo Barcelone Eric García 39/41 95% #3 Logo Barcelone Jules Koundé 63/67 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Lamine Yamal 27

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
7% 3 Victoires 25% 11 Nuls 68% 30 Victoires

Blessures & suspensions

Rubén Sánchez Rubén Sánchez Inconnu
Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Dani Olmo Dani Olmo Epaule disloquée Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Park In Son 22:27 Sans Joan c'est 3 buts d'écart. 1 Répondre
Match Espanyol - Barcelone en direct commenté

18e journée de Liga - samedi 3 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Espanyol et Barcelone (Liga, 18e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 18e journée de Liga entre Espanyol et Barcelone. Ce match aura lieu le samedi 3 janvier 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Espanyol et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Víctor García Acosta arbitre principal
Víctor García Verdura arbitre principal
Eliana Fernández González arbitre assistant
Iñigo Prieto López de Ceraín arbitre assistant
David López Jiménez quatrième arbitre
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

RCDE Stadium Cornella de Llobregat
RCDE Stadium
  • Année de construction : 2009
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 40423
  • Affluence moyenne : 19692
  • Affluence maximum : 40423
  • % de remplissage : 48

Match en direct

Date 03 janvier 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 18
Diffusion beIN SPORTS MAX 4
Affluence 36283
Code ESP-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Espanyol
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Espanyol et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 janvier 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS MAX 4.

Où voir le match Espanyol Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Espanyol et Barcelone ?

Espanyol : le coach Manolo González a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Dmitrović, Carlos Romero, L. Cabrera, Fernando Calero, O. El Hilali, Urko González de Zárate, Pol Lozano, Pere Milla, Edu Expósito, T. Dolan, Roberto Fernández.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, J. Koundé, F. de Jong, Eric García, M. Rashford, Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Espanyol Barcelone ?

Víctor García Acosta est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Espanyol Barcelone ?

Cornella de Llobregat accueille le match au RCDE Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Espanyol Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 janvier 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Dani Olmo 86'.

