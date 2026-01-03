Espanyol-FC Barcelone : les compos officielles

La 18e journée de Liga nous offre un derby catalan entre l’Espanyol et le Barça (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Une affiche de haut de tableau puisque l’Espanyol surprend cette saison avec une belle cinquième place et une série de cinq victoires d’affilée pour 33 points. En face, les Blaugrana s’avancent en leader de la Liga avec 46 points et restent, eux, sur huit succès consécutifs.

Pour ce derby, Manolo Gonzalez est privé de Pickel, présent à la CAN. Il opte pour un 4-2-3-1 avec Fernandez devant. Auteur de six buts, Milla débute à gauche. Gonzalez et Lozano sont alignés dans l’entrejeu alors que derrière, on retrouve la charnière Calero-Cabrera. Côté Barça, Hansi Flick doit composer sans Araujo, Christensen et Gavi. Il poursuit avec son 4-2-3-1. Joan Garcia est titulaire dans la cage face à son ancien club. Le Français Koundé débute à droite avec une charnière Martin-Cubarsi. De Jong, préféré à Pedri, et Eric Garcia sont associés au milieu alors que devant Ferran débute plutôt que Lewandowski avec Rashford, Raphinha et Yamal en soutien.

Les compositions officielles

Espanyol : Dmitrovic - El Hilali, Calero, Cabrera, Romero - Lozano, Gonzalez - Dolan, Exposito, Milla - Fernandez.

Barça : J. Garcia - Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé - Eric Garcia, De Jong - Yamal, Raphinha, Rashford - Ferran.