Barça : Hansi Flick décrit l’état de Lamine Yamal

Par Kevin Massampu
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp
Espanyol Barcelone

Ces dernières heures, l’absence de Lamine Yamal à l’entraînement collectif du FC Barcelone avait fait grand bruit. Surtout, à deux jours du derby catalan sur le terrain de l’Espanyol, pour la première sortie du Barça en Liga durant cette année 2026. En conférence de presse, Hansi Flick a logiquement été questionné sur la possible absence de son jeune prodige. 

Mais le technicien allemand a finalement coupé court à toutes les spéculations, autour de Yamal, mais aussi de Dani Olmo. « Oui, ils sont prêts. Dani a joué le petit match (d’entraînement) aujourd’hui, il n’a pas peur dans les situations de un contre un. Lamine est également de retour », a annoncé l’ex-sélectionneur allemand, rassurant ainsi tous les observateurs du FC Barcelone qui craignaient une nouvelle blessure du joueur de 18 ans.

