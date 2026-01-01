FC Barcelone : encore une mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal !

Lamine Yamal connaît définitivement sa saison la plus poussive en carrière. Après deux premières cuvées remarquables dans le monde professionnel, l’attaquant de 18 ans alterne entre le bon et le moins lors de cette édition 2025-2026. Deuxième au Ballon d’Or en septembre dernier, le numéro 10 catalan n’en reste pas moins un joueur exceptionnel. Avec neuf buts et onze passes décisives en vingt rencontres avec le Barça, Lamine Yamal reste un joueur différent, capable de faire la différence à n’importe quel moment.

Depuis son plus jeune âge et ses débuts en professionnels, le prodige de la génération 2007 est sous le feu des projecteurs. Mais cette exposition sportive s’accompagne d’un environnement médiatique parfois lourd à gérer. Ces derniers mois, Yamal a été malgré lui au cœur de plusieurs polémiques extra-sportives, notamment liées à sa vie privée et à une relation passée largement commentée sur les réseaux sociaux. Une situation délicate pour un joueur aussi jeune, contraint de grandir sous le regard permanent du public, dans un football moderne où la frontière entre terrain et sphère personnelle est de plus en plus floue.

Lamine Yamal absent de l’entraînement ce jeudi à 48h du derby face à l’Espanyol

À cela se sont ajoutées des inquiétudes d’ordre physique, avec plusieurs alertes musculaires et des douleurs récurrentes ayant poussé le Barça et la sélection espagnole à adapter sa charge de travail. Forcément, les nouvelles qui parviennent de Catalogne ces dernières minutes ont de quoi inquiéter les fans blaugranas. À 48 heures du derby face à l’Espanyol, Lamine Yamal n’a pas participé à l’entraînement collectif du FC Barcelone, malgré sa présence à la Ciutat Esportiva Joan Gamper comme l’explique le média catalan Sport.

Un signal qui n’a rien d’anodin, alors que le club n’a pas communiqué officiellement sur son état. Si le Barça se veut prudent en interne, cette absence relance forcément les interrogations sur la disponibilité de son ailier vedette pour le rendez-vous de samedi, dans un contexte de calendrier très dense. Désormais, il faudra surveiller quelle sera la gestion de Lamine Yamal par les Blaugranas alors qu’une nouvelle blessure musculaire est à craindre en Catalogne.