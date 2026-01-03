Lancers de rats et billets de banque : les supporters de l’Espanyol promettent l’enfer à Joan Garcia

Le FC Barcelone retrouve la compétition en cette année 2026, avec une grosse affiche d’entrée. Pour lancer cette nouvelle année civile, les Blaugranas se déplacent à l’Estadi Cornellà-El Prat (ce samedi, 21h), la pelouse de l’Espanyol, sans leurs supporters (interdits par les forces de l’ordre) pour un derby qui s’annonce bouillant, comme rarement ces dernières années. Non seulement les deux équipes jouent le haut de tableau, mais surtout, c’est le retour de Joan García dans son ancien club, lui qui avait été vendu pour 25 M€ l’été dernier.

Ce transfert, accepté par les deux directions, a été très mal perçu par les supporters pericos, qui y voient un coup de couteau dans le dos. Le Barça est l’équipe honnie. Certains fans blaugranas, plus anciens généralement, estiment également que le véritable ennemi n’est pas le Real Madrid, mais bien le voisin barcelonais. En juin dernier déjà, des banderoles peu flatteuses à l’égard du gardien avaient été déployées pour manifester ce mécontentement, cette trahison même. Cette fois, pour le retour de Garcia devant son ancien public, cela promet d’être plus dur encore.

Sécurité renforcée

En 2000, quand Luís Figo avait effectué son premier retour au Camp Nou sous le maillot de la Casa Blanca, il y avait eu ce fameux lancer de tête de cochon. En 2026, il risque d’y avoir des lancers… de rats. Une anecdote a été rapportée par The Athletic où des supporters de l’Espanyol ont demandé des conseils sur un marché pour se procurer des rats dans le but de les lancer sur la pelouse. Le club local a prévu de renforcer la sécurité à l’extérieur et à l’intérieur du RCDE Stadium avec notamment des filets de sécurité installés derrière les buts. Des messages d’appel au calme ont aussi été communiqués.

Les Blanquiazules risquent gros en cas d’incident majeur, comme une lourde amende, voire une fermeture totale ou partielle d’une ou de plusieurs tribunes. Des fouilles plus intenses sont prévues avant d’entrer avec une vigilance toute particulière… sur les peluches en forme de rats. Le quotidien ibérique ARA indique en revanche que des billets de banque imprimés à l’effigie du portier de 24 ans sont autorisés, rappelant ceux jetés par les supporters de l’AC Milan à l’encontre de Gigio Donnarumma. De quoi infliger une intense pression sur les épaules de García.