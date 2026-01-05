3 top joueurs veulent absolument signer au FC Barcelone cet hiver !

Le FC Barcelone a beau être dans une situation financière compliquée, l’empêchant de rivaliser avec les plus gros clubs européens, force est de constater que son statut et son prestige compensent clairement. D’autant plus que l’équipe d’Hansi Flick tourne bien, avec neuf succès de rang en Liga, et que de nombreux joueurs souhaitent jouer sous les ordres du coach allemand, qui parvient à exploiter assez facilement le talent de chacune de ses individualités.

Pour ce mercato hivernal, l’ancien entraîneur du Bayern et de la sélection allemande a d’ailleurs demandé du renfort à sa direction. Il s’attend à accueillir au moins une nouvelle tête dans le secteur défensif, le gros point faible de l’équipe, et nul doute que sans un Joan Garcia impérial le Barça aurait bien moins de points. La possibilité de voir un nouveau joueur débarquer en attaque n’est pas à exclure également.

Du beau monde

Selon Mundo Deportivo, de nombreux joueurs sont en train de se proposer au champion d’Espagne en titre. Il y en a d’ailleurs trois qui souhaitent rejoindre la Catalogne cet hiver si possible, ou l’été prochain dans le cas où ce ne soit pas possible. On retrouve d’abord Nico Schlotterbeck, le défenseur central du Borussia Dortmund, dont le contrat expire en 2027. Un bail qu’il n’a pas l’intention de prolonger, ce qui oblige son club à le vendre rapidement, et c’est l’objectif numéro 1 d’Hansi Flick pour la défense.

Jorge Mendes est aussi en train d’essayer de placer João Cancelo au FC Barcelone, et des discussions avec Joan Laporta et Deco seraient déjà en cours. Seulement, Hansi Flick ne serait pas encore totalement convaincu par le joueur d’Al-Hilal, déjà passé par la Catalogne lors de la saison 2023/2024. Enfin, Dusan Vlahovic cherche un nouveau challenge, à quelques mois de la fin de son contrat à la Juventus. L’idée de rejoindre le Barça l’intéresse tout particulièrement, alors que les Blaugranas continuent de chercher un remplaçant pour Robert Lewandowski. Le Serbe pourrait même débarquer dès cet hiver pour un petit chèque…