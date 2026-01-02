Mercato : le Barça fonce sur un gros concurrent pour Jules Koundé

A mi-saison, une statistique illustre assez bien le paradoxe du Barça : le club est en tête de la Liga grâce à son talent offensif, mais il a déjà concédé autant de buts que le 14e et 15e du championnat. Handicapé par la baisse de forme de plusieurs cadres, à l’image de Ronald Araujo ou Pau Cubarsi, le club catalan a déjà encaissé 20 buts en seulement 18 matchs de Liga.

Ces difficultés tiennent aussi à celles rencontrées par Jules Koundé, bien moins en réussite que la saison dernière. L’international tricolore a vécu un début de saison agité (il a mieux fini l’année), que l’on peut également mettre sur le coup de sa surutilisation, étant donné qu’aucun Barcelonais n’a plus joué que lui depuis la saison passée. Sa seule doublure se nommait Eric Garcia, sauf que les blessures ont contraint Hansi Flick à repositionner l’Espagnol.

Ryerson est très apprécié au Barça

D’après Mundo Deportivo, cette conjugaison d’évènements aurait poussé le Barça à s’activer dans ses recherches d’un latéral droit capable de concurrencer le Français. Le dossier Joao Cancelo s’est vite refroidi pour des raisons financières évidentes (le Portugais touche 15 M€ par an à Al Hilal), mais une autre piste gagnerait du terrain en interne : celle menant au joueur du Borussia Dortmund, Julian Ryerson.

Joueur de devoir, fiable, et surtout expérimenté (il a joué une finale de Ligue des Champions en 2024), le Norvégien de 28 ans a aussi l’avantage d’être polyvalent. Plus offensif que Koundé, il peut évoluer dans une défense à 4, indifféremment du couloir droit que gauche, comme dans un système avec pistons. L’ancien joueur de l’Union Berlin figure en tête de liste des profils ciblés. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Dortmund, son prix est estimé à 20 millions d’euros selon Transfermarkt.