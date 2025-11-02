Le Barça prend une grande décision avec Lamine Yamal

Encore dans les polémiques hier, Lamine Yamal a confirmé publiquement sa rupture avec la chanteuse argentine Nicki Nicole. La relation du Barcelonais avait fait couler beaucoup d’encre dans la presse espagnole ces derniers mois, et des rumeurs laissaient entendre que ses sorties de route seraient à l’origine de cette séparation. Le jeune attaquant de 18 ans a tenu à clarifier la situation : « on n’est plus ensemble. On s’est juste séparés, c’est tout. Tout ce qui se dit n’a rien à voir avec notre relation. Je ne lui ai pas été infidèle, et je n’ai été avec personne d’autre. »

La suite après cette publicité

Après un Clasico décevant contre le Real Madrid (2-1), le jeune prodige catalan est toujours sous le feu des projecteurs. Ses déclarations avant et après la rencontre ont été largement commentées, et le Barça souhaite désormais mieux encadrer ses interventions publiques pour protéger son image et celle de l’équipe. Entre médias, sponsors et événements publics, le calendrier chargé de Yamal devient un enjeu stratégique. Le club multiplie les discussions avec son agent pour limiter les distractions et permettre au joueur de retrouver son meilleur niveau sur le terrain, loin des polémiques, comme à ses débuts.