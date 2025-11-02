Tottenham : c’est l’humiliation complète pour Xavi Simons !

Après un passage réussi au PSV Eindhoven et deux saisons encourageantes au RB Leipzig, Xavi Simons, acheté par le Paris Saint-Germain en 2019, est passé à l’étape supérieure en découvrant la Premier League cet été. Sept mois après avoir définitivement quitté le PSG, le phénomène de 22 ans a rejoint les Spurs contre 60 millions d’euros. Un pari osé pour la formation londonienne, qui n’a pas encore été payant en début de saison.

Xavi Simons entré en jeu, averti, puis sorti

Car Xavi Simons devait suppléer la longue absence de James Maddison, victime d’une grave rupture du ligament croisé antérieur en pré-saison. Il s’était fait remarquer en s’offrant une passe décisive pour son premier match contre West Ham, en Premier League (3-0), mais ses onze matches suivants ne lui ont pas permis d’améliorer son maigre bilan statistique. « Je dois me rappeler que lorsque des joueurs arrivent dans un nouveau club et un nouveau pays, nous les jugeons sur un petit échantillon. Je ne doute pas qu’il sera important pour nous », assurait son manager Thomas Frank lors de ses débuts.

Depuis, Xavi Simons est loin de faire l’unanimité en Angleterre, mais la défaite lors du derby londonien contre Chelsea, à domicile, a tout empiré. Sur le banc contre leurs rivaux londoniens, le Néerlandais est entré en jeu suite à une commotion cérébrale subie par Lucas Bergvall à la 7e minute, mais alors que les Spurs étaient menés au score, Simons avait reçu un carton jaune et peinait à trouver son rythme. Thomas Frank a donc décidé de le sortir à la place de Wilson Odobert à la 73e minute.

La presse anglaise ne l’épargne pas

Alors qu’il est apparu très triste au moment de voir son numéro de maillot s’afficher sur le panneau de remplacement du quatrième arbitre, Thomas Frank a assuré qu’« il a joué mercredi soir (en Carabao Cup à Newcastle). Il ne pouvait pas jouer avec ce manque d’énergie et de fraîcheur. Il n’y a pas grand-chose à dire là-dessus, c’est comme ça ». Pris en grippe par les supporters des Spurs sur les réseaux sociaux, l’offensif néerlandais de 22 ans n’a pas échappé aux critiques de la presse locale.

« Xavi Simons subit l’humiliation ultime dans le monde du football. La recrue estivale de Tottenham continue de connaître des difficultés face à Chelsea », a titré le Daily Mail. Rejoint par le Sun, qui titrait « SIM-ON SIM-OFF ». Jamie O’Hara, ex-joueur de Tottenham, a fait part de sa colère contre le joueur : « absolument catastrophique aujourd’hui, le score aurait dû être de 4-0 pour Chelsea. Les joueurs semblent avoir oublié comment marquer un but. Xavi Simons semble être le pire achat à 60 millions jamais réalisé, comme un joueur de l’équipe junior qui n’a jamais joué en équipe première, c’est choquant ». Une situation compliquée, alors que Tottenham va affronter Copenhague, puis le PSG en Ligue des Champions, avant de jouer Arsenal et Manchester United en Championnat.