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UEFA Europa League

OL : Corentin Tolisso au bord des larmes après l’élimination

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Benoît Bastien et Corentin Tolisso @Maxppp
Lyon 0-2 Celta Vigo

Coup dur pour l’Olympique Lyonnais. Après un très bon parcours jusqu’ici en Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca ont pris la porte face au Celta, s’inclinant 2-0 à la maison contre le club de Liga. Une défaite difficile à vivre pour les Lyonnais, forcément, qui avaient de grandes ambitions.

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La grande déception de Corentin Tolisso après l'élimination de la Ligue Europa 😣

#OLCelta | #UEL
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Une journée compliquée pour Corentin Tolisso, qui a vécu une triste élimination après ne pas avoir été retenu par Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus. Il était au bord des larmes après cette défaite, comme le montrent les images de Canal+.

Pub. le - MAJ le
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