UEFA Europa League
EdF, Rome : Manu Koné sort sur blessure
1 min.
@Maxppp
Coup dur en vue pour Manu Koné ? Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matches amicaux aux États-Unis contre le Brésil et la Colombie, le milieu de terrain français participait au huitième de finale de Ligue Europa entre l’AS Roma et Bologne.
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🚨 COUP DUR POUR LES BLEUS ET MANU KONÉ !Voir sur X
🇫🇷 Convoqué par Didier Deschamps ce jeudi, Manu Koné est sorti sur blessure en Ligue Europa face à Bologne.
#UEL
🇫🇷 Convoqué par Didier Deschamps ce jeudi, Manu Koné est sorti sur blessure en Ligue Europa face à Bologne.
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Malheureusement pour lui, il a dû quitter ses partenaires dès la vingtième minute. Sorti sur blessure, Koné a été remplacé par Pellegrini, avant de voir Jonathan Rowe ouvrir le score pour Bologne.
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