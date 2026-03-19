EdF, Rome : Manu Koné sort sur blessure

Coup dur en vue pour Manu Koné ? Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matches amicaux aux États-Unis contre le Brésil et la Colombie, le milieu de terrain français participait au huitième de finale de Ligue Europa entre l’AS Roma et Bologne.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour lui, il a dû quitter ses partenaires dès la vingtième minute. Sorti sur blessure, Koné a été remplacé par Pellegrini, avant de voir Jonathan Rowe ouvrir le score pour Bologne.