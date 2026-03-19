Équipe de France : la liste élargie de Didier Deschamps avec Lucas Chevalier, Kylian Mbappé et Rayan Cherki

J-84 avant le coup d’envoi de la prochaine Coupe du Monde (du 11 juin au 19 juillet, au Mexique, Canada, et Etats-Unis). Après une campagne de qualification quasiment parfaite avec 16 points pris sur 18, les Bleus de Didier Deschamps s’envoleront ce mois-ci pour les Etats-Unis. Au programme : deux chocs préparatoires face au Brésil, le 26 mars, puis la Colombie, le 29.

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Pour l’équipe de France, ces deux matchs de préparation seront les premiers de l’année 2026, qui verra le sélectionneur tricolore quitter ses fonctions à l’issue du Mondial. DD dévoilait justement ce jeudi sa dernière liste avant la grande échéance. Un temps incertain en raison de sa blessure au genou, Kylian Mbappé est finalement bien présent, lui qui a joué une vingtaine de minutes face à Manchester City cette semaine.

Barcola et Koundé forfaits, Chevalier appelé

Ce n’est pas le cas de Jules Koundé, blessé aux ischio-jambiers, ni de Bradley Barcola, absent pour environ au moins en raison d’une entorse sévère à la cheville. Pour le reste, l’ancien technicien de l’OM a décidé de renouveler sa confiance à Lucas Chevalier malgré son faible temps de jeu au Paris Saint-Germain. Parmi cette liste de 26 joueurs, on retrouve également Pierre Kalulu en défense, présent aux côtés des frères Hernandez et les cadres habituels.

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Deschamps doit-il "tendre la main" à Lucas Chevalier qui ne joue pas au PSG ? OUI, le talent ne s'envole pas NON, on ne prend que les titulaires Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Enfin, en l’absence de Barcola, Deschamps a décidé d’appeler Rayan Cherki, Marcus Thuram mais aussi Randal Kolo Muani. Sur le front offensif, Hugo Ekitike, très performant avec Liverpool, a également été convoqué pour cette tournée, tout comme Maghnes Akliouche. Si N’Golo Kanté et Adrien Rabiot sont, eux aussi, bien présents au milieu de terrain, certains manquent à l’appel. Parmi les grands absents, on retrouve notamment Benjamin Pavard.

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La liste complète des Bleus pour les matches amicaux contre le Brésil et la Colombie