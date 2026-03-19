C4 : ça passe pour la Fiorentina

En attendant la rencontre de Strasbourg face à Rijeka à 21h, il y avait quatre huitièmes de finale de Ligue Europa Conference dont le coup d’envoi était donné à 18h45. Vainqueur 4-0 à l’aller, l’AEK Athènes a perdu 2-0 à domicile, mais cela n’empêche pas les Grecs de se qualifier pour les quarts.

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De son côté, Mayence a fait la différence à domicile (2-0) pour sortir Sigma Olomouc. Belle réaction également de la Fiorentina. Longtemps menée, la Viola a su s’imposer 2-1 sur le terrain de Rakow pour valider son ticket. A noter que Crystal Palace a dû passer par les prolongations pour éliminer Larnaca (2-1).

Les résultats des huitièmes (en gras les qualifiés) :

AEK Athènes - Celje : 0-2 (4-2)

AEK Larnaca- Crystal Palace : 1-2 (1-2)

Mayence - Sigma Olomouc : 1-0 (1-0)

Rakow - Fiorentina : 1-2 (2-4)