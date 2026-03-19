Bruno Guimarães en discussions avancées pour un transfert à 80 M€

Juninho a eu le nez creux. En janvier 2020, la légende de l’Olympique Lyonnais a convaincu Bruno Guimarães de signer chez les Gones. Courtisé à l’époque par l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain avait suivi son compatriote entre Rhône et Saône. Rapidement, son talent, trop grand, a dépassé les frontières de l’Hexagone. Le 30 janvier 2022, l’international auriverde (41 sélections, 2 buts) a ainsi dit oui à Newcastle. L’OL n’a pas été lésé puisque le joueur a été cédé «pour un montant total bonus compris de 50,1M€, ainsi que d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.»

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En Angleterre, le natif de Rio de Janeiro est rapidement entré dans le cœur des Magpies et de leurs supporters. Dans son élément en Premier League, Bruno Guimarães est devenu un élément fort du groupe chapeauté par Eddie Howe. En Angleterre, on estime d’ailleurs qu’il y a un Newcastle avec et sans lui. Pièce maîtresse dans l’entrejeu, celui qui est devenu capitaine est l’un des leaders de cette formation. Cette saison, il totalise 35 apparitions toutes compétitions confondues (2883 minutes). En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives.

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Bruno Guimarães vers Manchester

Mais le footballeur âgé de 28 ans est actuellement à l’arrêt et cela devrait durer encore quelques semaines. Depuis le début de l’année civile, il est embêté par des blessures. Résultat : il a manqué près de 40 jours de compétition et 12 matches toutes compétitions confondues, dont 7 défaites. C’est dire son importance. Hier soir, il aurait certainement fait du bien aux Toons, écrasés 7 à 2 par le FC Barcelone. Malgré son absence, le Brésilien fait parler de lui ce jeudi en Angleterre. Son avenir est au centre des débats. Reuters, qui a échangé avec les proches du joueur, et The Sun annoncent que son départ est plus que jamais d’actualité.

Lié à plusieurs reprises à des clubs ces dernières années, le footballeur sous contrat jusqu’en 2028 était toujours resté fidèle à Newcastle. Cette fois-ci, il semble que la donne ait changé. Ainsi, on apprend que l’entourage du joueur est en discussions avancées avec Manchester United pour un transfert cet été 2026. Les Red Devils voient en lui le joueur idéal pour succéder à Casemiro, qui va s’en aller. Les médias parlent d’une opération d’un montant de 80 M€. L’OL, qui possède un intéressement de 20% sur une plus-value, pourrait empocher quelques millions. Mais le Real Madrid, qui garde un œil sur Bruno G, peut encore chambouler les plans de MU. Un club qui a, pour le moment, plus d’une bonne longueur d’avance.