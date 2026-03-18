Tottenham-Atlético de Madrid : les compositions officielles

Un soir pour une remontada ? Tottenham reçoit l’Atlético de Madrid ce mercredi à 21h pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir perdu lourdement à l’aller (5-2), les Spurs tenteront de créer l’exploit devant leur public pour reprendre de la confiance en vue aussi de se sauver en Premier League. De leur côté, les Colchoneros restent sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues.

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Pour ce faire, Igor Tudor a aligné un 3-4-3 avec une attaque composée de Simons, Tel et Kolo Muani. Van de Ven est titulaire dans une défense à trois avec Dragusin et Danso et Porro et Spence en pistons. Du côté des Espagnols, Antoine Griezmann est accompagné d’Alvarez dans une attaque à deux. Lookman est également titulaire sur l’aile.

Les compositions officielles :

Tottenham :

Atlético de Madrid :