Tottenham recrute Xavi Simons

Le 30 janvier dernier, le RB Leipzig lâchait 50 M€ (hors bonus) pour s’offrir l’intégralité des droits sportifs et économiques de Xavi Simons. Le milieu offensif hollandais sortait d’une bonne saison 2023/2024 avec la formation allemande (10 buts, 15 passes décisives en 43 matches) et avait clairement expliqué qu’il n’avait aucune envie de revenir au Paris Saint-Germain, qui ne lui garantissait pas de place de titulaire.

Mais très vite, les médias allemands expliquaient que si Leipzig avait choisi de se payer un si gros transfert, c’était pour revendre le Batave au prix fort peu de temps après. Et ça n’a pas traîné. Recruté en janvier 2025, Simons a bouclé un exercice 24/25 avec 11 buts et 8 passes décisives en 33 matches et va donc plier bagage huit mois après son transfert pour s’engager en faveur de Tottenham.

Revendu 8 mois après son transfert

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Xavi Simons du RB Leipzig, sous réserve d’une autorisation internationale et de l’obtention d’un permis de travail. L’international néerlandais de 22 ans a signé un contrat à long terme avec le club et portera le maillot numéro sept», peut-on lire sur le communiqué publié par le club anglais, qui a donc réussi à doubler Chelsea.

Pour s’offrir Xavi Simons et coiffer les Blues au poteau, les Spurs ont lâché pas moins de 60 M€, confirmant ainsi leur gros appétit cet été. En effet, avec ce transfert, Tottenham dépasse la barre symbolique des 200 M€ dépensés pour se renforcer (63 M€ pour Kudus, 35 M€ pour Tel, 25 M€ pour Danso, 11 M€ pour Vuskovic et 6 M€ pour Takai). De son côté, Xavi Simons va découvrir un nouveau championnat et croisera à nouveau le PSG (les deux équipes s’affronteront en Ligue des Champions).