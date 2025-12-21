Serie A : Cagliari et Pise se neutralisent

La 16e journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche, avec une affiche de bas de tableau entre Cagliari et Pise. Devant leur public, les hommes de Fabio Pisacane se devaient de l’emporter après le revers concédé face à l’Atalanta Bergame. C’est pourtant Pise qui ouvrait le score juste avant la pause par l’intermédiaire de Matteo Tramoni, buteur sur penalty (45e).

Mené à la pause, Cagliari parvenait à faire son retard au retour des vestiaires grâce à Michael Folorunsho (59e). Dans la dernière demi-heure, les locaux prenaient même l’avantage avec un but décisif de Kiliçsoy (71e) mais Stefano Moreo égalisait sur le fil (89e). Score final : 2-2. Au classement, Pise reste à une inquiétante 19e place. De son côté, Cagliari pointe au 15e rang.