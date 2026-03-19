Le Real Madrid annonce une longue absence pour Thibaut Courtois

Cette saison, tous les joueurs du Real Madrid en prennent pour leur grade. Ils sont très peu à échapper aux critiques. On peut même dire que Thibaut Courtois est l’un des rares joueurs de l’effectif à tenir son rang et à être salué par la presse. Titulaire en force dans les cages merengues, le Belge de 33 ans a participé à 41 rencontres toutes compétitions confondues. Souvent décisif pour les siens, même quand le bateau tanguait, il a malgré tout encaissé 39 buts. Il a aussi réalisé 15 clean sheets.

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Mardi soir, l’ancien portier de l’Atlético de Madrid et de Chelsea a de nouveau été au rendez-vous face à Manchester City en 1/4e de finale retour de l’UEFA Champions League. La presse espagnole s’est encore inclinée, à l’image d’El Desmarque qui lui a donné un 7,5. «Il a réalisé plusieurs arrêts décisifs en première mi-temps. Alors que le score était de 0-0, il a empêché City d’ouvrir le score à plusieurs reprises. Il a dû être remplacé à la mi-temps en raison d’une gêne physique.»

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La tuile pour Courtois

En effet, après avoir écœuré les Skyblues durant 45 minutes, Courtois n’est pas revenu sur la pelouse de l’Etihad Stadium. Il a été remplacé par sa doublure Andriy Lunin. Ce jeudi, le Real Madrid a communiqué sur l’état de santé de son gardien n°1. «À la suite des tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Thibaut Courtois par les services médicaux du Real Madrid, une blessure musculaire au muscle droit antérieur du quadriceps droit a été diagnostiquée. En attente d’évolution.»

La presse espagnole, à l’image du quotidien madrilène AS, parle de 6 semaines d’absence pour le Belge, qui s’était déjà plaint d’un pépin physique lors de son échauffement mardi soir. Sa blessure est un terrible coup de massue pour Madrid. Courtois manquera notamment le derby face à l’Atlético dimanche. Il sera aussi absent lors des 1/4 de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Alvaro Arbeloa comptera sur Lunin (4 matches cette saison, 315 minutes) pour assurer son remplacement.