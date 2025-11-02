Menu Rechercher
LdC : l’arbitre de PSG-Bayern est connu

Par Josué Cassé
1 min.
Les joueurs du PSG ont écrasé le Bayer @Maxppp
PSG Bayern Munich
L’UEFA a désigné l’arbitre italien Maurizio Mariani au sifflet du choc entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi soir, lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Leader de Ligue 1 après sa victoire contre l’OGC Nice (1-0), le club parisien va tenter de poursuivre sa marche en avant sur la scène européenne, où il a enregistré trois victoires en autant de matchs. Tout comme le club bavarois.

Pour rappel, Maurizio Mariani a arbitré le PSG lors du quart de finale aller de l’an passé face à Aston Villa (3-1), et a récemment officié sur les finales de Coupe d’Italie en mai dernier ou de Coupe du monde U20, le 20 octobre, entre l’Argentine et le Maroc (0-2).

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
PSG
Bayern Munich

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain
Bayern Munich
