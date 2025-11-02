LdC : l’arbitre de PSG-Bayern est connu

L’UEFA a désigné l’arbitre italien Maurizio Mariani au sifflet du choc entre le PSG et le Bayern Munich, ce mardi soir, lors de la 4e journée de la Ligue des Champions. Leader de Ligue 1 après sa victoire contre l’OGC Nice (1-0), le club parisien va tenter de poursuivre sa marche en avant sur la scène européenne, où il a enregistré trois victoires en autant de matchs. Tout comme le club bavarois.

Pour rappel, Maurizio Mariani a arbitré le PSG lors du quart de finale aller de l’an passé face à Aston Villa (3-1), et a récemment officié sur les finales de Coupe d’Italie en mai dernier ou de Coupe du monde U20, le 20 octobre, entre l’Argentine et le Maroc (0-2).