Le communiqué cinglant de Toulouse après les accusations du HAC contre Aron Dönnum

Ce dimanche, Le Havre a été accroché par le Téfécé en Ligue 1 (0-0) mais un geste du Toulousain Aron Dönnum à l’encontre de Simon Ebonog a été jugé raciste et dénoncé par le HAC. En effet, au début du temps additionnel de la seconde période, Dönnum a agité la main devant son nez, en regardant Ebonog. «Si on dit que ce n’est pas du racisme, c’est quoi ? C’est juste de dire à mon joueur qu’il pue ? Au pire, en fait, si on ne parle pas de racisme, on peut aller dire aux gens des choses comme ça, normal, alors qu’on est là pour jouer au foot ? Donc ça, ce n’est pas abaissant ? Ce n’est pas humiliant ? Ce ne sont pas des propos blessants ? Et après, on me dit que j’ai été véhément. J’ai simplement dit : « Ce que vous laissez passer aujourd’hui sur un terrain de foot, c’est très grave. » Je n’ai pas eu d’autres propos, je n’ai rien eu, et ils ne pourront rien affirmer d’autre. Et j’ai pris un jaune…», s’est finalement plaint Didier Digard en conférence de presse.

Quelques minutes plus tard, Aron Dönnum est sorti du silence, tout comme le club toulousain par le biais d’un communiqué cinglant… «Le Toulouse Football Club condamne avec la plus grande fermeté les accusations infondées et particulièrement graves portées à l’encontre d’Aron Dønnum, ainsi que l’instrumentalisation du geste en question. Rien ne saurait justifier de telles allégations, qui portent atteinte à l’intégrité du joueur et à l’image de notre club. Le Club se réserve le droit d’engager toute action nécessaire pour défendre son joueur et la réalité des événements. Le Toulouse Football Club est profondément engagé dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et œuvre quotidiennement pour un football respectueux, inclusif et exemplaire, sur et en dehors des terrains», indique le communiqué toulousain.