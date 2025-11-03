Menu Rechercher
Commenter 60
Ligue 1

Les joueurs du TFC sortent du silence sur Aron Dönnum !

Alors que Le Havre réclame des sanctions pour Aron Dönnum, les joueurs du TFC sont montés au créneau pour défendre leur coéquipier.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Yann Gboho avec Toulouse @Maxppp

C’est une triste polémique qui secoue le football français depuis dimanche. Lors du duel entre le TFC et Le Havre (0-0), Aron Dönnum a été aperçu en train de faire le geste du « tu pues » à Simon Ebonog. Des mimiques qui ont clairement été perçues comme racistes par les Normands, et ils ont été nombreux à avoir pris la parole depuis, du coach Didier Digard au DS Mathieu Bodmer.

La suite après cette publicité
A. Dønnum Milieu - 27 ans Logo Toulouse Toulouse Norvège Norvège #15 Aron Dønnum
Buts 3
Matchs joués 11
Salaire/mois 60K€

De son côté, le joueur toulousain s’est défendu des accusations de racisme, et risque une sanction pouvant aller jusqu’à 10 rencontres de suspension. Un contexte tendu, avec deux clubs qui ont logiquement défendu leurs joueurs respectifs, et qui risque de s’envenimer. En plus du soutien de son club, le Norvégien peut tout de même se rassurer avec celui de ses coéquipiers. Ils ont effectivement été nombreux à se manifester en sa faveur après le match.

Mon Ptit Tef
Coéquipiers, anciens et staff au soutien d’Aron Donnum 💜
Voir sur X

Les Toulousains au chevet de Dönnum

« Le grand frère », a ainsi écrit Rafik Messali sur son compte Instagram, avec une photo du Norvégien et deux poings de deux couleurs différentes. « Mon frère pour la vie », a de son côté publié Warren Kamanzi dans ses stories sur ce même réseau social, avec une photo de lui et Dönnum côte à côte. Pareil pour Yann Gboho, avec une publication défendant « son frère », alors que le jeune Alexis Vossah a écrit « avec toi ». Guillaume Restes a publié une photo du joueur, alors que le capitaine Rasmus Nicolaisen a écrit : « mon gars ! Pas besoin de parler ».

La suite après cette publicité

Des publications sans équivoque, alors que du côté du Havre, on l’a toujours très mauvaise et on réclame une sanction exemplaire pour le Norvégien. Nul doute que ces prochaines heures vont être très animées, avec des sorties médiatiques et sur les réseaux sociaux d’un côté comme de l’autre. En attendant que la commission de discipline de la Ligue sévisse…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (60)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Toulouse
Aron Dønnum
Simon Ebonog

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Toulouse Logo Toulouse
Aron Dønnum Aron Dønnum
Simon Ebonog Simon Ebonog
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier