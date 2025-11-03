Les joueurs du TFC sortent du silence sur Aron Dönnum !

C’est une triste polémique qui secoue le football français depuis dimanche. Lors du duel entre le TFC et Le Havre (0-0), Aron Dönnum a été aperçu en train de faire le geste du « tu pues » à Simon Ebonog. Des mimiques qui ont clairement été perçues comme racistes par les Normands, et ils ont été nombreux à avoir pris la parole depuis, du coach Didier Digard au DS Mathieu Bodmer.

De son côté, le joueur toulousain s’est défendu des accusations de racisme, et risque une sanction pouvant aller jusqu’à 10 rencontres de suspension. Un contexte tendu, avec deux clubs qui ont logiquement défendu leurs joueurs respectifs, et qui risque de s’envenimer. En plus du soutien de son club, le Norvégien peut tout de même se rassurer avec celui de ses coéquipiers. Ils ont effectivement été nombreux à se manifester en sa faveur après le match.

Les Toulousains au chevet de Dönnum

« Le grand frère », a ainsi écrit Rafik Messali sur son compte Instagram, avec une photo du Norvégien et deux poings de deux couleurs différentes. « Mon frère pour la vie », a de son côté publié Warren Kamanzi dans ses stories sur ce même réseau social, avec une photo de lui et Dönnum côte à côte. Pareil pour Yann Gboho, avec une publication défendant « son frère », alors que le jeune Alexis Vossah a écrit « avec toi ». Guillaume Restes a publié une photo du joueur, alors que le capitaine Rasmus Nicolaisen a écrit : « mon gars ! Pas besoin de parler ».

Des publications sans équivoque, alors que du côté du Havre, on l’a toujours très mauvaise et on réclame une sanction exemplaire pour le Norvégien. Nul doute que ces prochaines heures vont être très animées, avec des sorties médiatiques et sur les réseaux sociaux d’un côté comme de l’autre. En attendant que la commission de discipline de la Ligue sévisse…