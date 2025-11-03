Affaire Aron Dönnum : la commission d’éthique de la FFF se saisit du dossier

Aron Dönnum risque gros. Lors du duel entre le TFC et Le Havre (0-0), Aron Dönnum a été aperçu en train de faire le geste jugé à caractère raciste à l’encontre de son adversaire Simon Ebonog. Le Norvégien aurait mimé le geste «tu pues» selon les Normands, et ils ont été nombreux à avoir pris la parole depuis. Mais alors que le HAC demandait des sanctions, l’effectif toulousain est monté au créneau pour défendre le piston de 27 ans.

Ce qui ne devrait pas suffire pour en rester là, puisque, selon les informations de RMC Sport, le comité d’éthique de la Fédération française de football (FFF), présidé par Frédéric Thiriez, va s’autosaisir du dossier, qui passera donc devant la commission de discipline de la LFP dans les prochains jours. En effet, l’incident a bien été mentionné dans le rapport de l’arbitre délégué. L’éventuelle sanction variera selon la qualification retenue et peut aller jusqu’à 10 rencontres de suspension selon le règlement de la FFF. Il ne rejouerait donc plus avant 2026.