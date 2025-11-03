Le Havre : Kenny Quetant va signer son premier contrat pro à l’étranger

Depuis des années, Le Havre peut s’appuyer sur un centre de formation de qualité. Pour autant, dans la génération à venir, le HAC fait face à une véritable fuite des talents avec plusieurs joueurs qui sont partis ou sont sur le départ. C’est notamment le cas de Kenny Quetant. Lié sous contrat stagiaire avec le club normand, l’attaquant de 19 ans était notamment dans le viseur d’Aston Villa cet été.

Selon nos informations, cela bouge pour le droitier d’1m87. En effet, nos sources nous indiquent que Quetant devrait signer son premier contrat professionnel à l’étranger. Un dossier qui devrait donc se régler comme Enzo Kana-Biyik, qui s’est engagé avec Manchester United lors du dernier mercato.