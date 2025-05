HAC : Enzo Kana-Biyik se rapproche de Manchester United, Kenny Quetant dans le viseur d’Aston Villa

La jeunesse havraise fait des émules. Seizième de Ligue 1 avant d’accueillir l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 33e journée, le club normand se bat actuellement pour sa survie dans l’élite du football français. Parallèlement, les hautes sphères du HAC vont également devoir gérer deux dossiers chauds. Selon nos dernières informations, Enzo Kana-Biyik, en fin de contrat aspirant, attise ainsi les convoitises de Manchester United. Séduit par le profil du jeune attaquant normand, le club mancunien a contacté - par respect - la formation havraise pour entamer des discussions avec le fils d’André Kana-Biyik (80 sélections avec le Cameroun). D’après nos indiscrétions, les discussions sont, aujourd’hui, avancées entre le Franco-Camerounais de 18 ans, son entourage, et les Red Devils, qui devront payer les indemnités de formation pour définitivement enrôler le natif de Paris.

Apparu à une reprise dans le groupe professionnel de Didier Digard cette saison en Ligue 1, Kana-Biyik est donc plus que jamais sur le départ. Mais ce n’est pas tout. Actuellement en contrat stagiaire et lié aux Ciel et Marine jusqu’en juin 2026, Kenny Quetant, droitier d’1m87, dispose, lui aussi, d’une belle cote de popularité outre-Manche. Jeune attaquant de 18 ans, ce dernier est, en effet, dans le viseur d’Aston Villa. Selon nos dernières informations, le club basé à Birmingham a ainsi pris contact avec l’entourage du joueur pour étudier la faisabilité de l’opération. À la différence d’Enzo Kana-Biyik, les Villans devront toutefois trouver un terrain d’entente avec le HAC, qui conserve la main dans ce dossier.