Manchester United lâche 70 M€ pour son futur attaquant !

Cette saison, Manchester United a été dramatique. Totalement à côté de la plaque en Premier League, les Mancuniens se sont ratés en finale de Ligue Europa en s’inclinant sur la plus petite des marges face à Tottenham malgré des éliminations de Bilbao, l’OL et la Real Sociedad lors des tours précédents. Arrivé en novembre dernier, Ruben Amorim n’a pas su changer la donne et ses débuts sur le banc des Red Devils laissent franchement à désirer. Ayant la patience du board à ses côtés, le coach portugais a logiquement rempilé pour une deuxième année.

N’ayant désormais plus d’excuses, l’entraîneur de 40 ans veut s’appuyer sur un mercato d’été réussi pour atteindre les grands objectifs qui lui ont été fixés. Sans Coupe d’Europe, Amorim devra prétendre à une place dans le top 4 de Premier League l’an prochain afin de retrouver la Ligue des Champions avec les pensionnaires d’Old Trafford. Pour ce faire, l’ancien coach du Sporting CP a ciblé un chantier prioritaire : l’attaque. Alors que les attaquants mancuniens ont été en souffrance l’an dernier, Amorim souhaite apporter du sang-neuf dans ce secteur.

Manchester United lâche 70 millions d’euros pour Bryan Mbeumo

En ce sens, les Red Devils ont déjà mis la main sur Matheus Cunha il y a quelques saisons. Auteur d’une grande saison en Premier League avec Wolverhampton, l’attaquant brésilien a posé ses valises à Manchester contre 75 millions d’euros. Un montant faramineux qui n’empêche pas United de surenchérir sur d’autres attaquants ces derniers jours. À en croire les informations de la presse anglaise, United a jeté son dévolu sur Bryan Mbeumo. Brillant cette saison avec Brentford, l’attaquant camerounais est également suivi par Tottenham, qui a recruté son ancien entraîneur Thomas Frank il y a quelques jours. Ce mardi, la presse anglaise va plus loin et explique qu’une offre améliorée a été soumise aux Bees pour recruter l’ancien de Troyes.

En effet, la BBC explique que Manchester United a proposé 70 millions d’euros au club londonien pour recruter l’attaquant de 25 ans. Sous contrat jusqu’en 2027 avec Brentford, Mbeumo pourrait partir cet été que si les Bees trouvent leur compte dans cette opération. En ce sens, Sky Sports affirme que les pensionnaires du Gtech Community Stadium ne sont pas pressés pour vendre leur attaquant et attendent la bonne offre pour le céder. Vous l’aurez compris, cette nouvelle offre améliorée risque de ne pas suffire pour que Mbeumo, attiré par United, ne pose ses valises à Old Trafford.