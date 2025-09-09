Italie : l’énorme craquage de Gennaro Gattuso contre un joueur israélien

En déplacement à Debrecen, en Hongrie, pour affronter Israël, l’équipe d’Italie ne s’attendait certainement pas à vivre un scénario aussi fou. Dans l’obligation de faire un résultat contre le deuxième du groupe, les hommes de Gennaro Gattuso ont passé une soirée plus que tendue, mais ont réussi à l’emporter grâce à un but à la 90e+1 minute de Tonali. Pourtant, Israël avait ouvert le score et était revenu à 4-4 à la 89e minute, mais la Squadra Azzurra a réussi à reprendre l’avantage dans cette folle rencontre, marquée par quatre buts inscrits entre la 81e et la 90e+1 minute.

La suite après cette publicité

Une rencontre marquée par une grosse boulette de Gianluigi Donnarumma en début de matches, deux buts gags concédés par les Italiens, mais aussi un joli doublé de la part de Moïse Kean pour l’emporter. Et forcément, dans une rencontre qui allait dans tous les sens et dans laquelle l’enjeu était de taille, les nerfs étaient tendus et les esprits ont chauffé entre les deux camps en fin de match. Après le coup de sifflet final, des images télévisées en direct ont montré des moments de tension entre les joueurs israéliens et le staff italien, à tel point que la situation était sur le point de dégénérer.

La fin de match a failli dégénérer

L’une des dernières images retransmises montrait Gennaro Gattuso complètement furieux contre plusieurs joueurs adverses. Il a même été jusqu’à s’en prendre à l’attaquant Dor Turgeman en lui lançant : «ferme ta gueule», ce qui a augmenté les tensions, à tel point que l’intervention des membres de la sécurité du stade a été nécessaire pour éviter une bagarre entre les joueurs israéliens et italiens. Visiblement furieux au début des tensions, Gigio Donnarumma s’était agacé après des provocations lancées depuis le banc adverse.

La suite après cette publicité

Mais la situation s’est ensuite calmée et les Italiens ont pu célébrer toute la nuit. «Il y avait de quoi mourir aujourd’hui. Ils nous ont surpris un peu au début, mais à chaque fois que nous attaquions, nous pouvions les mettre en difficulté (…) On retiendra la victoire, qui était capitale. Mais nous sommes des fous, car nous avons pris des buts absurdes. Nous sommes trop fragiles. Ce n’est pas une critique aux joueurs, c’est mon problème, nous devons progresser moi et mon staff», a réagi Gattuso après la rencontre. Deuxième du groupe avec une meilleure différence de buts sur son adversaire du soir, l’Italie n’aura pas le droit à l’erreur pour assurer la qualification lors des deux derniers matches, en octobre prochain.