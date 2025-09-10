Menu Rechercher
Commenter 7
Eliminatoires CM - Europe

Norvège : Erling Haaland réconforte le gardien moldave après son quintuplé

Par André Martins
1 min.
Erling Braut Haaland avec la Norvège @Maxppp
Norvège 11-1 Moldavie

Tueur sur le terrain, sympathique en dehors. Auteur d’un quintuplé lors de la large victoire de la Norvège contre la Moldavie (11-1), pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026, Erling Haaland a tenu à réconforter le portier adverse, Cristian Avram, au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«J’ai parlé avec Erling après le match. Il m’a dit: "Ce n’est pas ma faute", et qu’il devait simplement continuer à essayer de marquer pour la différence de buts. Je le comprends, ça fait partie du jeu. Les onze buts encaissés? Je ne vais pas mourir! Il faut rester fort. Mais onze buts, c’est beaucoup…», a déclaré le gardien moldave sur le buteur de Manchester City, qui compte désormais 48 buts en 45 rencontres avec la Norvège.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Norvège
Moldavie
Erling Haaland

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Norvège Flag Norvège
Moldavie Flag Moldavie
Erling Haaland Erling Haaland
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier