Norvège : Erling Haaland réconforte le gardien moldave après son quintuplé

Tueur sur le terrain, sympathique en dehors. Auteur d’un quintuplé lors de la large victoire de la Norvège contre la Moldavie (11-1), pour les qualifications pour la Coupe du monde 2026, Erling Haaland a tenu à réconforter le portier adverse, Cristian Avram, au coup de sifflet final.

«J’ai parlé avec Erling après le match. Il m’a dit: "Ce n’est pas ma faute", et qu’il devait simplement continuer à essayer de marquer pour la différence de buts. Je le comprends, ça fait partie du jeu. Les onze buts encaissés? Je ne vais pas mourir! Il faut rester fort. Mais onze buts, c’est beaucoup…», a déclaré le gardien moldave sur le buteur de Manchester City, qui compte désormais 48 buts en 45 rencontres avec la Norvège.