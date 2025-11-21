Ligue 1 : embrouille générale et jets de projectile lors de Nice-OM

C’est un derby sous haute tension qui se joue à Nice ce vendredi soir. En ouverture de la 13e journée de Ligue 1, le Gym et l’OM se sont donnés rendez-vous à l’Allianz Riviera. Et après un début de rencontre maîtrisé, les Phocéens ont mis la tête de leurs adversaires sous l’eau. Suite à l’ouverture du score de Pierre-Emerick Aubameyang, Mason Greenwood a doublé la mise avant la pause avec un brin de réussite et une frappe croisée qui a trompé Yehvann Diouf. Un but qui a alors provoqué l’ire de tout un stade et de tout Nice.

Légérement provocateur sur sa célébration, l’Anglais a été visé par des jets de projectile qui ont finalement touché Emerson. Dans la foulée, une mêlée générale s’est créée vers les deux bancs et le ton est monté entre ces derniers au sujet d’une potentielle faute sur Juma Bah au début de l’action. Après une échauffourée de plusieurs minutes, les esprits se sont apaisés. Ali Abdi et Geronimo Rulli, pourtant sur le banc, ont écopé d’un carton jaune suite à ce moment de confusion.