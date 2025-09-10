Fayza Lamari démonte le projet Mbappé

Mère et agent de Kylian Mbappé, Fayza Lamari est une personnalité forte de la planète football. Lors d’un long entretien accordé au Magazine L’Equipe, elle a évoqué le fait d’être la maman d’une superstar du foot. Elle en a aussi profité pour évoquer le fameux "projet Mbappé". De nombreuses familles ou des parents veulent essayer de faire de leurs enfants les nouvelles stars du ballon rond. Ce qui la désole.

«Ça m’attriste. Je veux bien expliquer quel a vraiment été le projet Mbappé. De l’amour, du jeu, du plaisir. La seule exigence que nous avions, c’est qu’ils aient les moyens de leurs ambitions. Comme le parent d’un enfant qui déciderait d’entrer en prépa car il rêve de devenir ingénieur.» Elle a ajouté : «la priorité, c’est d’aller à l’école et le message c’est : "Laissez-les jouer, laissez-les rigoler." Si le gamin est bon, ça va venir. Mais, en fait, ce n’est même pas aux parents que j’ai envie de passer un message, c’est aux institutions. Arrêtez d’aller les chercher à 8 ans, arrêtez de les mettre sur une base de données comme s’ils étaient des produits. Les parents sont des victimes de ce système. Comment reprocher à un parent d’accepter 100 000 euros quand la famille a du mal à joindre les deux bouts ? Posons-nous et essayons de protéger nos gamins parce qu’on a la chance en France d’avoir un vrai vivier de talents. Dans les centres, j’aimerais qu’on les éduque à devenir des hommes et pas des footballeurs. D’où l’achat du SM Caen.» Le message est passé.